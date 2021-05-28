İkinci el otomobil piyasasında son durum: Fiyatlar artıyor mu?

Uzmanlara göre içinde bulunduğumuz ay içerisinde araç alımının tam zamanı. Ama önümüzdeki aylarda ise otomobil fiyatları tekrardan yükselişe geçebilir. Nedeni ise! Üretimde yaşanan tedarik sıkıntısı.



Otomobil için galericilerin yolunu tutanlar ise araba alırken iki defa düşünüyor.

Galerici Ökkeş Keçeoğlu: “İthal araç fiyatlarının euro kuruna bağlı olması dolayısıyla sıfır araç fiyatlarında artış yaşanmaktadır. Sıfır araç fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasına da yansıyor. Ay sonu itibarıyla kur etkisini araç fiyatları üzerinde daha da fazla görmeye başlayacağız” dedi.





İkinci el araç almak için doğru bir zaman olduğunu söyleyen Keçeoğlu, değerinden fazla otomobile para talep eden satıcılara da şunları söyledi.