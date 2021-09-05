İkinci el telefonlara rağbet arttı!
Özellikle sıfır cihazların pahalı olması vatandaşları ikinci ele yöneltti.
KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 14:03 05.09.2021, 15:12
Peki, ikinci el alır veya satarken herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için neler yapmalıyız.
İşte cevabı…
Satış Danışmanı Muhammed Solak, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “vatandaşların alım gücünün düşmesi ikinci el telefon piyasasını arttırmış durumda özellikle telefonları yükseltmek isteyenler sıfır almaktansa ikinci el almayı tercih ediyor. Bunun yanı sıra biz esnaf olarak telefonları alırken kutu ve faturalara dikkat ediyoruz ve vatandaşlarında telefon alırken kutu, faturaya dikkat etmesi gerekiyor. Eğer tanıdık ve güvenilir bir iş yeri tanıyorlarsa oradan almaları birinci öncelik olmalı” dedi.
HABER: MURAT BALTACI
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