İkinci elde fiyatlar yükselmeye devam ediyor!
Koronavirüs salgını sonrası artan talepler doğrultusunda ikinci el araç pazarında fiyatlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yer yer ikinci el araç fiyatları sıfır araçların fiyatlarını geçiyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.07.2020, 17:52 26.07.2020, 17:56
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Otomotiv sektörü koronavirüs salgınına rağmen son yılların en hareketli dönemini yaşıyor.
İkinci el otomobilde fiyatlar sıfırı geçti. Sıfıra yakın arabalar sıfır fiyatının 5-10 bin lira üstünde satılıyor.
İkinci el araç piyasasında fiyatlarda yükseliş normalleşme süreci ve kredi faizlerinin düşmesi ile de durmadı.
Koronavirüs salgınının etkisiyle 50 bin liralık araba 80 bin, 100 bin liralık araba ise 200 bin lira oldu
HABER – EMRE ATAÇ
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