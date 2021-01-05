İkindi Yazıları’nın Tıpkıbasımı Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yayın hayatına Andırın ilçesinde başlayan ‘İkindi Yazıları’ dergisinin tıpkıbasımını gerçekleştirdi. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Duran Boz tarafından yayına hazırlanan ve Erdoğan Aydoğan’ın teknik hazırlık ve düzeltisini yaptığı çalışmaylaİkindi Yazıları’nın1984-1994 yılları arasında yayınlanmış 131 sayısının tamamı tek bir eser haline getirildi.

Gelecek Nesillere Aktarılacak

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan yapılan çalışmayla ilgili açıklamasında, “Kahramanmaraş’ımızın kültür mirası içinde olan İkindi Yazıları Dergisi, Türk Edebiyatında da önemli bir yere sahip. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu zengin kültürel ve edebi mirasımıza sahip çıkarak, gelecek nesillere aktaracak çalışmalar yürütüyoruz. Kültürel mirasımız inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanından yapmış olduğumuz başvurunun onayıyla Kahramanmaraş’tan tüm dünyaya yayılacaktır” ifadelerini kullandı.