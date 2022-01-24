İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 7/24 esasında çalışmalarına devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta acil durum yönetim merkezi kar yağışlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor.
Kahramanmaraş’ın da içinde bulunduğu 52 ili etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 7/24 faaliyetlerine devam ediyor. Kahramanmaraş genelinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu Gerçekleştiriyor.
Afet ve Acil Durum Merkezi’nde risklerin ve zararların en aza indirilmesi ve olası müdahale ve iyileştirme çalışmalarının daha etkin bir şekilde koordine edilmesi amaçlanıyor.
Türkiye Afet müdahale planı kapsamında Kahramanmaraş’ta 13 Çalışma grubu yer alıyor. Buna göre yoğun kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş’ta vatandaşların yardım ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkili çözüm bulunuyor.
Çalışmalarda gruplar arasında, Ulaşım Alt Yapı Grubu, Güvenlik ve Trafik Grubu, Beslenme Grubu, Arama ve Kurtarma Grubu, Nakliye Grubu, Haberleşme Grubu, Sağlık Grubu, Tahliye ve Yerleştirme Planlama Grubu, Barınma Grubu, Teknik Destek ve İkmal Grubu bulunuyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11