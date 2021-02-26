İl Başkan Doğan ve Belediye Başkanı Yılmazcan’dan ziyaret!

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan kırsal mahallerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Başkanı Yusuf Şahin ve ilçe yönetimi kırsal mahallerde vatandaşları ziyaret etti.

İlk olarak Salmanlı Mahallesinde başlayan ziyaretler daha sonra Kızkapanlı ve Çopurlar Mahallesinde devam etti.

Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen heyet son olarak Ufacıklı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini alarak programa son verdi.