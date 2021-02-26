İl Başkan Doğan ve Belediye Başkanı Yılmazcan’dan ziyaret!
Kırsal Mahalleleri Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Bir Araya Geldiler
KAHRAMANMARAŞ 26.02.2021, 18:01 26.02.2021, 19:19
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan kırsal mahallerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Başkanı Yusuf Şahin ve ilçe yönetimi kırsal mahallerde vatandaşları ziyaret etti.
İlk olarak Salmanlı Mahallesinde başlayan ziyaretler daha sonra Kızkapanlı ve Çopurlar Mahallesinde devam etti.
Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen heyet son olarak Ufacıklı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini alarak programa son verdi.
14°
açık
Namaz Vakti 26 Şubat 2021
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Konyaspor
|25
|31
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|25
|27
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|24
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|23
|49
|3. İstanbulspor
|23
|43
|4. Altınordu
|23
|41
|5. Adana Demirspor
|23
|39
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bandırmaspor
|23
|31
|10. Bursaspor
|23
|31
|11. Ümraniye
|23
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemen Belediyespor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|24
|50
|4. Sevilla
|23
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Real Valladolid
|24
|21
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|24
|19