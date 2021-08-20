İl Başkanı Görgel açıkladı!
AK Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel son günler gündemde olan Kahramanmaraş Spor tartışmalarına son noktayı koydu. Başkan Görgel Kahramanmaraş Spor memleketin en önemli değerlerindendir dedi.
KAHRAMANMARAŞ 20.08.2021, 12:32 20.08.2021, 19:17
Kahramanmaraş spor son günlerde çeşitli iddialarla kent gündeminde oldukça büyük yankılar uyandırdı.
Bu kapsamda AK Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel gündemde devam eden tartışmalara son noktayı koydu.
Başkan Görgel yaptığı açıklamada Kahramanmaraş Spor ’un çok büyük bir değer olduğuna dikkat çekerek takımın geleceği için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ve göstereceklerini dile getirdi.
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