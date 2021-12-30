İl Emniyet Müdürlüğü, 2084 personel ve 324 ekiple görev yapacak!

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il emniyet müdürlüğü, 2084 personel ve 324 ekiple görev yapacak.

Yılbaşı denetimleri hakkında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçelerde ve kent merkezinde en ücra sokaklara kadar denetimlerin yapılacağını söyledi.