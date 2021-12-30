İl Emniyet Müdürlüğü, 2084 personel ve 324 ekiple görev yapacak!
Kahramanmaraş il emniyet müdürlüğü vatandaşların içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 16:06 30.12.2021, 18:52
Yılbaşı tedbirleri kapsamında il emniyet müdürlüğü, 2084 personel ve 324 ekiple görev yapacak.
Yılbaşı denetimleri hakkında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçelerde ve kent merkezinde en ücra sokaklara kadar denetimlerin yapılacağını söyledi.
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