İl Emniyet Müdürlüğü anında harekete geçti!
Kahramanmaraş Binevler yolunda elektrikli motosiklete bağlanarak götürülmeye çalışılan bir atın sosyal medyada yer alan görüntüleri Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa Hayvan Koruma Şubesi Ekiplerini harekete geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 09:46 06.07.2021, 10:03
HAYDİ ekibi görüntülerden yola çıkarak yaptığı araştırmada elektrikli motosikleti kullanan şahsın Abdo H.(24) olduğu, iple çekilen atın sahibinin ise çiftçi Muhammet K. (28) olduğu tespit edildi. Her iki şahsa ulaşan HAYDİ ekibi görüntülerdeki atı bularak sağlık durumunu kontrol etti.
Hayvanın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını gören ekipler, atı araca bağlayarak götüren şahsa ve atın sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14. Maddesine istinaden ayrı ayrı 1033 TL'den toplam 2066 TL idari para ceza tatbik etti. Trafik Şube Müdürlüğünün de Karayolları Kanuna istinaden 2834 tl idari para cezası tatbik edildiği öğrenildi.
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