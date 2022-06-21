İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri magandalara geçit vermiyor

Son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 silah ele geçirilirken düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması ve uyuşturucu ticareti yapanlar için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir hafta içerisinde 14 silah ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakalanan 3 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş emniyeti suç ve suçlularla etkin mücadelenin devam edeceği belirtti.