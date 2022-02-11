İl emniyet müdürlüğü tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 09:51 11.02.2022, 16:35
4 Şubat’tan başlayıp 12 Şubat’a kadar sürecek olan etkinlikler dolayısıyla herhangi bir sorun ve aksaklık yaşanmaması için il emniyet müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu 12 Şubat’ın düşmanla topyekûn bir mücadele olduğuna dikkat çekti.
Kurtuluş mücadelesi yıl dönümü etkinliklerine çok yoğun bir katılım olduğunu söyleyen emniyet müdürü Cebeloğlu 146 ekip ve 645 personelin görev aldığını ve 11-12 şubat tarihlerinde de güvenlik ve trafik tedbirlerinin en üst seviyede olacağını ifade etti.
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