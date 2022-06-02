İl Emniyet Müdürlüğünden KADES tanıtım çalışması!
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES'i anlatmak ve bilinirliğin artırılması için Kahramanmaraş il emniyet müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2022, 15:46
Bu kapsamda demokrasi meydanı'nda stant açan il emniyet müdürlüğü, asayiş şube müdürlüğü, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği ekipleri vatandaşlara KADES mobil uygulaması hakkında bilgi verdi.
Telefonlara indirilebilen KADES uygulamasıyla şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım isteyebileceğine değinen ekipler, uygulama hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.
Şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda da kadınları bilgilendirdiklerini dile getiren Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Hayrunisa Şehitoğlu ailenin önemine dikkat çekti.
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