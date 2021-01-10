İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Cebeloğlu yayınladığı mesajda "Basın demokrasinin ve şeffaf toplumun öncelikli unsurlarındandır. Teknolojiyle birlikte habere erişimin kolaylaştığı günümüzde halkı doğru ve tarafsız haberle buluşturan basın mensuplarımızın yaptıkları görevin önemi daha da artmıştır.

Gece gündüz demeden gelişen olaylar hakkında kamuoyunu zamanında doğru ve objektif olarak bilgilendiren, huzurun temininde Polis Teşkilatına her daim destek veren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." dedi