İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, öğrencilerle bir araya geldi
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, MADO Akdeniz mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2022, 16:43 15.03.2022, 18:41
Cebeloğlu, sohbet ettiği öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.
Okulun konferas salonunda gerçekleştirilen programda, öğretmen ve öğrencilere zararlı alışkanlıklarla mücadele eğitimi verilirken kadına şiddeti önlemek için geliştirilen kades uygulaması hakkında bilgilerde verildi.
Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “öğrencilerimiz söz konusu oluğunda her zaman onların emrindeyiz.” Diye konuştu.
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