İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Cebeloğlu, sohbet ettiği öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Okulun konferas salonunda gerçekleştirilen programda, öğretmen ve öğrencilere zararlı alışkanlıklarla mücadele eğitimi verilirken kadına şiddeti önlemek için geliştirilen kades uygulaması hakkında bilgilerde verildi.

Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “öğrencilerimiz söz konusu oluğunda her zaman onların emrindeyiz.” Diye konuştu.