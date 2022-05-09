İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu uyarılarda bulundu!

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu araç trafiği kadar yaya trafiğinin de olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu konuşmasının devamında kent genelinde trafik ile ilgili tedbir ve çalışmalarının devam edeceğine dikkat çekti.