İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Afşin’i ziyaret etti

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz’i makamında ziyaret ederek, polis memurları ile bir araya geldi. Burada İlçe Emniyet Müdürü Cengiz’den bilgi alan Cebeloğlu, “Afşin’de olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim.

Afşin tarihiyle, doğasıyla ve kültürel özellikleriyle ilimizin önem arz eden ilçelerinden bir tanesi.” dedi. İlçenin genel asayişi hakkında bilgi veren Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Afşin’imizde kişiye karşı suçlarda 2020 yılına göre yüzde 21 oranında bir düşüş var. Bu bizim için çok değerli bir rakam ve hedefimiz bu suç oranlarını daha da aşağıya çekmek. Yine mala karşı suçlarda, başta evden hırsızlık olayları olmak üzere çok ciddi düşüşler sağladık. Evden hırsızlık olaylarında yine 2020 ile 2021’i kıyasladığımızda yüzde 60’a varan bir düşüş olduğunu belirtmek isterim.

Hırsızlıkların önlenmesinde ekiplerimizin ve gece bekçilerimizin mahallelerde dinamik denetim modelini uyguluyor. Bu uygulamalar büyük bir caydırıcılık sağladı. İl dışından gelen guruplara da önlem aldık ve rahat rahat ilimize, ilçelerimize ulaşamıyorlar. İlçemizde otodan hırsızlık olayı yok denecek kadar az diyebiliriz.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu rakamlarda düşüş yaşandı.” açıklamasında bulundu. İnternet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarında artış yaşandığını belirterek vatandaşları uyaran İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, şu ifadelere yer verdi: “İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinde gördüğü linklere, bir takım vaatlerde bulunan internet uzantılarına kanmamasını, tıklamamasını istiyoruz. Çünkü hiç kimse, kimseye bedava mal veya para vermez. Böyle bir ilan ve duyuru varsa bunun dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirtmek isterim. Telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarına karşıda vatandaşlarımız dikkatli olsun. Telefonla arayıp kendisini hakim, savcı veya polis olarak tanıtan kişilerin amaçları vatandaşlarımızı dolandırmaktır. Devletimizin hiçbir kademesi vatandaşı arayarak para istemesi söz konusu dahi olamaz. Bu dolandırıcıların başvurduğu bir yöntem. Bu noktada da Afşinli vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum.”

“Suç ve suçla mücadelede kararlıyız”

İlçenin güvenliği, asayişiyle alakalı çalışmaları en üst düzeyde devam ettireceklerini ifade eden Cebeloğlu, “ İlçede trafik düzenlemesi ve denetimi konusunda emniyetimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Özellikle alkollü araç kullanımı, yüksek sesle müzikle araç kullanımı ve ehliyetsiz araç kullanımı noktasında tavizsiz uygularımız devam edecek. Vatandaşlarımızı bu noktada uyarmakta fayda var. Pandemi döneminde genel olarak vatandaşlarımız tüm uyarı ve ikazlarımıza en üst düzeyde cevap verdiler. Maske, sosyal mesafe konusunda yaptığımız uyarılar karşılığını buldu. Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bugünlere geldik. Belirlenen kurallara uyararak gündelik yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Suç ve suçlarla mücadelede kararlıyız. Mazlum ve masum vatandaşımızın her şeyin en üstündedir. Buna tasallut edecek her türlü suç unsunun üstüne şiddetle gideceğiz. Başta organize suç örgütleri, uyuşturucu, tefecilik ve benzeri suçlarla mücadelemiz en üst seviyede devam edecek.” diye konuştu.



