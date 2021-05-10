İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'ndan Aksu Haber’e özel açıklamalar

İl Emniyet Müdürü Cebeloglu kent genelindeki evden hırsızlık olaylarında yüzde 23, işyeri ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 18 azalma sağlandığını belirterek bütün alanlarda bütün mahallelerde eşit güvenliği hedeflediklerine dikkat çekti.

Yılın ilk dört ayında 28 genel uygulama yapıldığını dile getiren İl Emniyet Müdürü Cebeloglu bu uygulamalar ile 154 aranan şahıs alındığını ve 359 silah ve tüfek ele geçirildiğini belirtti.

Ardından Cebeloğlu röportajında çarşı ve mahalle bekçilerinin gece önemli görevler yürüttüğüne dikkat çekerek suça ve suçluya karşı gece ve gündüz her türlü tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş’ta göreve geldiği günden itibaren trafik, narkotik ve organize suçlar olmak üzere üç ana konu üzerinde aşırı hassasiyet gösterdiklerini söyleyen İl Emniyet Müdürü Cebeloglu mücadelenin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.