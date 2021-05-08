İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı!
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tüm İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 11:51 08.05.2021, 14:11
Kuran-ı kerim'in peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) indiği gece olarak bilinen kadir gecesi, bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde ihya ediliyor.
Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gece vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tüm islam aleminin Kadir Gecesini kutladı.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladı.
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