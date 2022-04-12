İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’na ziyaret!
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ve yönetim kurulu üyeleri Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nu ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 14:43 12.04.2022, 17:58
Ziyarette görüş ve temenniler konuşulurken Başkan Çuhadar ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu nezdinden tüm polis teşkilatına başarı dileklerinde bulundu.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e konuşan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise türk polisinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
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