İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’na ziyaret!

Ziyarette görüş ve temenniler konuşulurken Başkan Çuhadar ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu nezdinden tüm polis teşkilatına başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e konuşan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise türk polisinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.