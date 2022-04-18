İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nu Ziyaret Ettiler!

Ziyarette görüş ve temenniler konuşulurken Başkan Deveboynu ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu nezdinde tüm polis teşkilatına başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e konuşan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ise türk polisinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.