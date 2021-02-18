İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, Yedikuyular’ da!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kar yağışının ardından İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde görev aldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.02.2021, 15:27 18.02.2021, 17:57
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığınca Yedikuyular Kayak merkezine karın yağması ile birlikte kayak merkezinde meydana gelebilecek kazarlar için önlemler alındı.
Özellikle mahsur kalan ve yaralanan kişilere ilk müdahalenin yapılarak güvenli bölgeye taşınması hedefleniyor.
Ekiplerin 7 gün 24 saat nöbetleri ve çalışmaları devam ediyor.
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