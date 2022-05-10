İl Jandarma Komutanlığı, trafik haftası etkinlikleri kapsamında öğrencileri bilgilendirdi
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 07-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Türkoğlu ilçesi Kırmakaya mahallesinde bulunan Şehit Ali Evran ilk ve ortaokulunda öğrencileri ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 17:44 10.05.2022, 19:23
Jandarma trafik ekipleri tarafından "Elele Verelim Trafiği Yönlendirelim" sloganıyla okul koridor ve merdivenlerine yatay ve dikey trafik işaret levhaları, okul idaresi ve öğrencilerle birlikte duvarlarla zeminlere yapıştırıldı.
Öğrenciler jandarma trafik ekiplerinin yapıştırdığı işaretlerin yanlarında durup dikkat çekmek amaçlı pozlar verdi.
Son olarak öğrenciler ve jandarma trafik ekipleri aile fotoğrafı çektirdi.
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