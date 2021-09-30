İl Jandarma Komutanlığından “Trafik Dedektifleri” projesi!
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla Şehit Soner Enes Baykuş İlkokulu Ve Ortaokulu öğrencilerine, seminer ve uygulamalı eğitim düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 15:18 30.09.2021, 19:21
Seminerlerin ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Verilen eğitimler ile küçük yaştaki çocuklarda trafik bilincinin öğretilmesi hedefleniyor.
Şehit Soner Enes Baykuş İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Taylan Temel, kırsal kesimde olan öğrencilerimiz için uygulamalı trafik eğitimi önemliydi, katkılarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederim dedi.
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