İl Jandarma Komutanlığından trafik eğitimi
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görme engelli öğrencilerin trafikte yaşadıkları sorunlara farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 14:09 18.01.2022, 17:38
Ertuğrul Gazi Görme Engelliler ilk ve ortaokulunda düzenlenen etkinlikte Onikişubat Jandarma Komutanlığı trafik timi öğrencilere trafikte yapmaları gereken davranışları anlattı.
Etkinliğe katılan görme engelli öğrenciler böyle bir eğitimin çok önemli olduğunu söyleyerek eğitimi veren jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etkinlik sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere beyaz baston hediye edildi.
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