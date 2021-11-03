İl Jandarma Komutanlığından Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesine Anlamlı Ziyaret

İl Jandarma Komutanlığı personelleri, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Servisinde yatan lösemili çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Çocukların yanlarında bulunan ailelerle de yakından ilgilenen Jandarma personeli, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak acil şifalar diledi.

KSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Acıpayam, bu anlamlı ziyaret için jandarma personeline göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Can Acıpayam, ziyaret nedeniyle duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek, “Lösemili Çocuklar Haftası’nda Jandarma Komutanlığımızın gerçekleştirdiği ziyaret son derece anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu. Bu tür ziyaretler, çocuklarımızın tedavi süreçlerine pozitif anlamda çok ciddi bir katkı sağlamaktadır. Yılda en az bir kez olmak üzere sürekli ziyaretimize gelen ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Ziyaret, hastane ve jandarma personelinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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