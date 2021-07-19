İl Jandarma Trafik Şube ekipleri denetim yaptı!

34 trafik timi 1 de motosiklet timi olmak üzere ekipler trafik kazalarını azaltmak için şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler yolcuları emniyet kemeri ve hız kurallarına uymaları noktasında uyarılar yapılırken bayram dolayısıyla çeşitli ikramlarda bulundu.