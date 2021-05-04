İl Jandarma Trafik Şube ekipleri denetim yaptı!
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2021, 16:58 04.05.2021, 17:19
Yol kontrol noktasında denetim yapan ekipler, trafik kuralları hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulunarak çeşitli hediyeler verdi.
Kısıtlamada, pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan etkinlikten habersiz olan sürücüler, jandarma ekiplerinin hediyesi karşısında teşekkür ettiler.
Ekipler aynı zamanda etkinlikler çerçevesinde, Kahramanmaraş bölgesinde 16000 çiftçiye traktör koruma çerçevesini taktırmaları yönünde uyarıcı mesajları da gönderdi.
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