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İl Millî Eğitim Müdürlüğü İle 112 Acil Çağrı Merkezi Arasında Protokol İmzalandı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan protokol imza törenine İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 16:59
İl Millî Eğitim Müdürlüğü İle 112 Acil Çağrı Merkezi Arasında Protokol İmzalandı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında bütün acil çağrı numaraların “112” olarak tek numarada birleşmesi ve gereksiz aramalar hakkında bilinçlendirme konularında tüm öğrencilerimizin bilgilendirilmesi ile ilgili protokol imzalandı.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan protokol imza törenine İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan katıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de bulunan 81 ilin tamamında acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ile 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112’de birleştirdiğini ifade ederek, “Böylelikle belirttiğimiz acil durumlar için önceden gerekli olan farklı numaraları hatırlamaya veya bulmaya çalışmak gibi zaman kaybına neden olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve 112 Acil Çağrı Merkezlerimize gelen asılsız ya da gereksiz meşguliyet oluşturan aramaları önleyerek acil durumları daha ön plana almak istiyoruz. Bunu sağlamak için de en etkili yol eğitimdir. Bu bakımdan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol sayesinde okullarda öğrenciler için bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’a protokole verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise imzalanan protokol kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmî ve özel tüm okullarda eğitim ve öğretim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerini bilgilendirme çalışmalarına başlayacaklarını kaydederek, “Tüm acil numaraların tek çatı altında 112’de birleştiğini öğrencilerimize aktarmak, gereksiz ve asılsız aramalarla 112 acil çağrı numarasının meşgul edilmemesi hakkında çalışmalarda bulunmak, vatandaşlarımız adına da büyük faydalar sağlayacaktır. Bunun için en kısa sürede okullarımızda tanıtım çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca öğrencilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek kalıcı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Böyle bir çalışmaya vesile olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan’a ve değerli çalışanlarına gönülden teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Diğer yandan protokol kapsamındaki çalışmaların 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

#Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü #112 Acil Çağrı Merkezi #İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman
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