İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile KSÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Valiliği’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un himayesinde gerçekleştirilen protokol, eğitim ve öğretim, eğitim yönetimi, ar-ge ve bilişim, sosyal ve kültürel etkinlikler, sağlık ve beslenme olmak üzere beş temel alanda yapılacak çalışmaları kapsıyor. Diğer taraftan protokol, bugünden itibaren uygulamaya konulacak.

Protokol ile ilgili görüşlerini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, eğitimin en önemli ayaklarından olan üniversiteler ile iş birliği yapmanın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerindeki öğrencilere katkı sağlayacağını belirterek, “Eğitim çok yönlü bir alan olduğu için birçok faktörden olumlu veya olumsuz etkilenebiliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile yapacağımız iş birliği sayesinde öğrencilerimize okul ile tanışmaya başladıkları ilk günden itibaren ortaöğretim son sınıftan mezun oluncaya dek daha renkli fırsatlar sunmayı ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, protokole destek veren Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’a ve protokol ortağı KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’a teşekkür ederek sözlerine son verdi.