İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Yapıldı
İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kurban Bayramı münasebetiyle kurum idarecileri ve personelleriyle bayramlaşma programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 14:21
İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kurban Bayramı münasebetiyle kurum idarecileri ve personelleriyle bayramlaşma programında bir araya geldi.
M. Sait Kırmacı Toplantı Salonu’nda yapılan bayramlaşma programı mutlu anlara sahne oldu. Selamlama konuşmasında önceki bayramlaşmada olduğu gibi personellerden Beyza ve Mehmet Koca kardeşleri masasına davet eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, eğlenceli bir sohbet ortamı oluşturdu.
Programda Kurban Bayramı münasebetiyle 9 günlük uzun bir tatilin yapılacağını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, herkesin mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir bayram ve tatil geçirebilmesi temennisinde bulundu.
Konuşmanın ardından salon dışında bayramlaşma yapıldı.
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