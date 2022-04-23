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İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman, koltuğunu Emre Kuzhan'a bıraktı!

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu Saadet Arifoğlu Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Yunus Emre Kuzhan'a bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 16:02 23.04.2022, 16:06
İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman, koltuğunu Emre Kuzhan'a bıraktı!

Kuzhan, gelecekte bu koltukları layık olan en güzel şekilde dolduracaklarını belirtti.

Makam kabulüne Saadet Arifoğlu Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Yunus Emre Kuzhan, kardeşi, annesi, okul müdürü ve öğretmenleri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, makamı öğrenci Yunus Emre Kuzhan’a bıraktıktan sonra çeşitli sohbetler gerçekleştirdi.

Makamı devraldıktan sonra konuşan Yunus Emre Kuzhan, “Öncelikle biz çocuklara bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyorum. Gelecekte böylesi makamları layıkıyla doldurmaya çalışacağız. Bana bu gururu layık gördüğünüz için teşekkür ederim.” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman ise kendilerinden beklentisinin ülkemize sahip çıkmak olduğunu kaydederek, “Güzel ülkemizin güzel değerlerini en güzel şekilde geleceğe taşımak, geleceğimizi ve ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sizleri de gelecekte vatanına ve milletine faydalı, millî ve manevî değerlerimize bağlı birer birey olarak ülkemizin farklı kurumlarında farklı makamlarda görmek bizleri çok memnun edecektir. Dolayısıyla sizler gibi parlak çocukları yetiştiren anne ve babanıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Makam kabulünün sonunda İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, misafirlerine hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

#İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman
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