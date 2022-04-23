İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Atatürk anıtına çelenk bıraktı
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman düzenlenen törenle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 15:16
Tören Öncesi Öğrenciler Meydanda Yöresel Halk Oyunları Gösterisi Gerçekleştirdi.
Tören Sonrası Aksu Haber’e Konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman 23 Nisan’ın Önemine Dikkat Çekti.
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
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