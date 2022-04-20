İl Milli Eğitim Müdürlüğü iftar programı düzenledi

Millî Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) bünyesinde Kahramanmaraş’ta bulunan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından ramazan ayı dolayısıyla öğretmen evinde toplu iftar programı düzenlendi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın yanı sıra, piktes il koordinasyon ekibi üyeleri, müdür yarımcıları, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Düzenlenen programda davetliler ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kahraman, 'PIKTES Projesine' değindi.