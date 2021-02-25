İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, aşılama takvimi hakkında bilgi verdi!

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ta öğretmenlerle birlikte aşı olmuştu. Bakan Selçuk’un aşı yaptırmasının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.



Aile Sağlığı Merkezinde, sağlık çalışanı tarafından ilk doz aşısı uygulanan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Salgın tedbirleri kapsamında yapılan aşımızın ilk dozunu yaptırdık. Allah devletimizden razı olsun. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim" diye konuştu.



Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Kahramanmaraş’ta öğretmenlere yapılacak olan aşılama takvimi hakkında da bilgiler verdi.



“15 Şubat itibarı ile eğitim-öğretime başlayan köy okullarımız başta olmak üzere seyreltilmiş olarak eğitim-öğretime başlayan okullarımızdaki görev yapan öğretmenlerimizin sistemdeki aşıları yapılabilmesi için sistem açıldı. Öğretmenlerimiz gerek e-nabız üzerinden gerekse 182 aramak suretiyle oradan randevu almak suretiyle aşılarını yaptıracaklar. Öğretmenlerimizin sağlığı çok önemli, öğrencilerimizin de sağlığı çok önemli Dolayısıyla İnşallah peşinden de 1 Marttan itibaren de zaten kademeli olarak diğer okullarımızda açıyoruz diğer öğretmenlerimiz için de bu aşılama aynı şekilde devam edecektir. İlk planda şu anda eğitim-öğretime başlayan okullarımızdan olmak üzere açıldı. Öğretmenlerimizin bir an önce aşılarını yaptırmalarını temenni ediyorum. Bir takvim çerçevesinde diğerleri de tamamlanmış olacak hepsine sıhhat afiyetler diliyorum” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı