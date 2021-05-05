İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Eğitime Bakış’ın konuğu oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, eğitime bakış programının bu haftaki konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 13:29 05.05.2021, 16:23
Aksu Tv Genel Müdür Yardımcı Erol Öner’in hazırlayıp sunduğu programda yılmaz, salgın döneminde Kahramanmaraş’taki eğitimi anlattı.
Konuşmasının devamında Yılmaz, tam kapanma döneminde aileler çocuklarıyla nasıl vakit geçirmesi gerektiğini izleyiciyle paylaştı.
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