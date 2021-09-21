İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, akıllardaki soru işaretlerini giderdi!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yüz yüze eğitime başlanılmasının ardından velilerin akıllarında oluşan soru işaretine yanıtlar verdi.
KAHRAMANMARAŞ 21.09.2021, 16:21 21.09.2021, 19:05
Kahraman, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da öğrencilerin koronavirüse yakalanmaları durumunda karantina sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı.
İl Müdürü Kahraman öte yandan bu süreçte öğretmenlerin testlerinin pozitif çıkmaları halinde hangi aşamalardan geçeceğini de değerlendirdi.
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