İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, akıllardaki soru işaretlerini giderdi!

Kahraman, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da öğrencilerin koronavirüse yakalanmaları durumunda karantina sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı.

İl Müdürü Kahraman öte yandan bu süreçte öğretmenlerin testlerinin pozitif çıkmaları halinde hangi aşamalardan geçeceğini de değerlendirdi.