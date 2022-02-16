İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, Aksu Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2022, 17:50 16.02.2022, 18:16
Yeni düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, kariyer temelli meslek grupları arasında yer alacak.
Ayrıca Öğretmenlere, 4 farklı kadro ihdas edildi, ilave özlük ve mali haklar verildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “yeni düzenlemenin öğretmenlere hayırlar getirmesini temenni” etti.
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