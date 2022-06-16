İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman basın camiasıyla kahvaltı programında bir araya geldi

MADO Akdeniz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa İl Müdürü Kahraman’ın yanı sıra il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

Programda kahraman, kentin eğitimiyle ilgili basın mensuplarına bilgiler verdi.

Kahvaltı programının ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman “kentimizdeki basın mensuplarımızla bir araya gelerek şehrin eğitimiyle ilgili konuştuk” dedi.