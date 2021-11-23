İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Yusuf Kahraman'ın Mesajı:

Geleceğe Daha İyi Nesiller Hazırlama Gayreti Taşıyan Sevgili Öğretmenlerim, Kıymetli Meslektaşlarım,

Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektesiniz. Sizler eğitimin bir unsuru değil, eğitimin ana karakterisiniz. Bu mukaddes mesleği tercih ederek onun getirdiği maddî ve manevî sorumlulukları sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfederek onlarda farkındalıklar yaratmaya çalışan sizler, öğrencilerimizin yollarını aydınlatmaya, velilerimizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz.

İçinden geçtiğimiz salgın sürecindeki zorluklara karşı büyük gayretler göstererek bizlere güç verdiniz. Biz de sizlerden aldığımız bu güçle bu zorlu eğitim sürecini yüz yüze sürdürmekte kararlıyız.

Bu süreçte her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmenime şahsım, öğrencilerim, velilerim ve bütün milletim adına tek tek teşekkür ediyorum.

Şunu bilmenizi isterim ki meslektaşınız olmaktan büyük gurur duyuyorum.

Aydınlık yarınlarımızı hazırlamada sizlere her zaman destek olacağımızı belirterek Öğretmenler Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyorum.