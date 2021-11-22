İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman'dan ziyaret!
İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2021, 17:53 22.11.2021, 18:08
2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili sona ermesinin hemen ardından il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu idaresi ve öğrencilerini ziyaret etti.
Günün ilk ders zili öncesinde öğrencilere seslenen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Artık yeni ve daha güçlü bir enerji ile eğitime odaklanmanızı bekliyoruz “diye konuştu.
Konuyla ilgili aksu haber’e açıklamalarda kahraman, “tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum." Dedi.
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