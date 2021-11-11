İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, Elbistan Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, "Meslekî Tercih Yönlendirmeleri, Okul-İşletme İş Birliği" projesi kapsamında Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri ile Elbistan Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 10:48 11.11.2021, 11:18
İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, Elbistan Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek’in ev sahipliğinde yapılan program, ziyaretin içeriği ile ilgili gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Toplantı açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş merkez ilçelerimiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Türkoğlu ilçemizde ilki gerçekleştirilen "Meslekî Tercih Yönlendirmeleri, Okul-İşletme İş Birliği" projesi faaliyetini, peyderpey devam ettirmek istediklerini belirterek, “İkincisini de kuzey ilçelerimizdeki siz değerli yöneticilerimiz ile Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Amacımız şeker fabrikamızda buluşarak işletmemizi yerinde görmek ve projemiz ile ilgili planlamaları sizlerle birlikte şekillendirmektir.” diye konuştu.

Hem sanayiciler ve iş adamları hem işverenlerin değişik ortamlarda sık sık dile getirdikleri ara eleman veya kalifiye eleman sıkıntılarını çözmek için projenin çok önemli olduğunu kaydeden İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Üniversiteyi veya yüksek lisansı bitirmiş birçok öğrencinin meslekî anlamda sorun yaşamadan iş hayatına atılmalarını sağlamak istiyoruz. Sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın da talepleri doğrultusunda meslek liselerimizde eğitim gören öğrencilerimizi mezun olmadan önce işletmelerimizde sanayici ve işverenlerimiz ile bir araya getirmek ve hayatlarına yön vermelerini sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi öğrencilerinin, sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilere nazaran kendilerini başarısız görme düşüncesinden kurtulmalarını istediklerinin altını çizen İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu çocuklar içerisinde hakikaten nice yetenekli, becerikli, kabiliyetli olanlar var ama maden bölgesinden çıkarılamayan altının bir anlamı var mı? Yerin altındaki altının hiçbir kıymeti yok. Bu sorunu aşmak, meslek lisesi öğrencilerimizin kendilerini değerli ve faydalı birer birey olarak hissetmelerini sağlamak için bu yeteneklerimizi keşfedip onları hayata ve memlekete kazandırmalıyız. Bunun için siz değerli ilçe müdürlerimize, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor.” şeklinde konuştu.

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek ise meslek lisesi öğrencilerinin sadece okuldaki eğitimle kendilerine ve memlekete çok faydalı olamayacaklarını, işletmelerdeki kazanımları ile daha yetkin hale geleceklerini belirterek, “Senelerce bilim, teknoloji ve eğitim dedik. Ne zaman fabrikalara girdik, çalışmaya başladık; o zaman daha faydalı olduğumuzu fark ettik. Hakikaten okulda eğitim çok önemli ama öğrenilenlerin gerçek ortamında uygulanması da ayrı bir öneme sahip. Böylelikle öğrencilerimiz problemlerini daha kolay çözüyor. O nedenle bu projeyi hayata geçirmek çok kıymetli. Okullarımız ve işletmeciler olarak bizler, elimizdeki mevcut imkânlarımızı sonuna kadar kullanmamız lazım.” dedi.

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, projeyi hayata geçirmek adına fabrikasına yapılan ziyaretin çok kıymetli olduğunu belirterek İl Müdürü Yusuf Kahraman’a, ilçe müdürlerine ve okul müdürlerine teşekkür etti.

Toplantının ardından fabrikanın bölümleri gezilerek ziyarete son verildi.

#Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman #Elbistan Şeker Fabrikası
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