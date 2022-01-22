İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, “Memleketten Ne Haber?”e konuk oldu!
Her hafta Cuma günü Aksu Tv ekranlarında seyircisiyle buluşan “Memleketten Ne Haber” programının bu haftaki konuğu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman oldu.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2022, 16:34 22.01.2022, 18:37
Programda kahraman, ara tatile giren öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.
Konuşmasının devamında kahraman, milli eğitim bakanlığının mesleki öğrenim gören öğrencilere sağladığı yeni imkândan da bahsetti.
Namaz Vakti 22 Ocak 2022
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|10. Tuzlaspor
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|26
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|21
|24
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|20
|23
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|21
|23
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|21
|22
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|20
|20
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|21
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|36
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|35
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|21
|32
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|21
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|23
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|21
|23
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|20
|19
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|22
|16
|18. Watford
|20
|14
|19. Newcastle
|21
|13
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|17
|11
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|P
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|21
|49
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|21
|45
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|20
|33
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|20
|33
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|22
|32
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|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
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|21
|29
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|28
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|27
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|21
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|25
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|24
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|21
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|20
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