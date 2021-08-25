İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman okullarda alınacak tedbirleri değerlendirdi

Bu çerçevede 2 yıl aranın ardından 6 Eylül’de açılacak olan okullarda alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kahraman, okullarda uygulanacak tedbirleri anlattı.



İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman'a pansiyon ve yurtlarında aynı okullar gibi açılacağını bildirdi.