İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman okullarda alınacak tedbirleri değerlendirdi

Kahramanmaraş’a yeni atanan İl Milli Eğitimi Müdürü Yusuf Kahraman, bir taraftan hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken, bir taraftan da kent eğitimine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.08.2021, 12:52
İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman okullarda alınacak tedbirleri değerlendirdi

Bu çerçevede 2 yıl aranın ardından 6 Eylül’de açılacak olan okullarda alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kahraman, okullarda uygulanacak tedbirleri anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman'a pansiyon ve yurtlarında aynı okullar gibi açılacağını bildirdi.

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