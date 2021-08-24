İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, süreci Aksu Haber’e değerlendirdi

İl Milli Eğitimi Müdürü Yusuf Kahraman, salgında okullarda alınması gereken önlemleri Aksu Haber'e anlattı.



Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.



Öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.



Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Veli ve ziyaretçilerin, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.



Kahramanmaraş İl Milli Eğitimi Müdürü Yusuf Kahraman: “6 Eylül’de 2 yıl aradan sonra okullarımızı açacağız. Bu açış sürecinde de bazı tedbirleri ve bazı önerileri özellikle hem öğretmenlerimizle hem velilerimizle hem de diğer okulumuzun çalışanlarıyla paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda da öğretmenlerimizin aşı durumları sık sık gündeme gelen sorulan sorulardan birisi. Biz bu anlamda öğretmenlerimizin 2 doz aşı olmalarını önemsiyoruz ve özellikle tavsiye ediyoruz. Bu kapsamda da hem Sağlık Bakanlığımızın hem diğer yetkililerimizin bu anlamda tavsiyeleri de yine bu şekildedir.



Dolayısıyla okullarımızda aşı olmamış öğretmenlerimiz var ise biz bunların haftada 2 defa PCR testlerini isteyeceğiz. PCR testi boyutuyla herhangi bir riskli durumu olan öğretmenlerimiz var ise bununla ilgili okul idarelerimiz gerekli tedbirleri alacaklardır. Yine öğretmenlerimiz dışında da çalışanlarımız var bizim. Öğrenci servis personelimiz, kantin personelimiz, hizmetli arkadaşlarımız da yine aynı şekilde bu tedbirlerden veya tavsiyelerden aynı şekilde onlarda gerekli uygulamaları yapacaklardır. Öğrencilerimizle ilgili de öğrencilerimiz okula gelirken maskeyle geleceklerdir. Maske takması boyutuyla sıkıntısı olan öğrencilerimiz olabilir, olmakta. Bunlarla ilgili kısmını da biz onları zorlamamaktayız. Hatta maskesi nemlenen, ıslanan, kirlenen, yırtılan, farklı bir şekilde deforme olan öğrencilerimiz için de okullarımızda maske temin edilecektir. Yine dezenfektan aynı şekilde öğrencilerimiz için temin edilecektir. Okullarımızda hem sınıflarımız olsun hem okullarımızın diğer bölümleri olsun sık sık havalandırılacaktır. Öğretmenler odamız da koridorlarımız da aynı şekilde havalandırılacaktır. Yine öğrencilerimiz teneffüslere girerlerken teneffüsten çıkarken veya okula girerlerken de sosyal mesafe mümkün mertebe sağlanacaktır. Biz öğrencilerimizden hassaten bu süreçte çok sık bir araya gelmemelerini sosyal mesafeyi mümkün mertebe koruyarak eğitim öğretimlerine devam etmelerini ısrarla öneriyoruz. Zaten okulda çalışan herkes öğretmenlerimiz de dâhil olmak üzere zaten sürekli maskeyle bulunacaklardır.

Okullarımızda öğrencilerimiz sınıflarda otururken bulaş riskini en aza indirmek açısından öğrencilerimizin hepsinin yüzü aynı yöne dönük olarak oturacaklardır. Bu kapsamda da hijyeni sağlamak, temizliği sağlamak üzere okulumuzun tüm bölümünde de başta tuvaletler olmak üzere her bir yeri daha sık temizlik yapılmak üzere idarelerimiz tarafından, öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilecektir, temizliği de sağlanacaktır.

Velilerimizden özellikle bir hususta ricamız var. Zaten okul idarelerimizle tedbirlerimiz alındığından dolayı çocuklarının da güvenliği açısından onların ziyaretlerinin en aza indirilmesi zorunlu olmadıkça okul bahçesinden bile girmemelerini biz kendilerinden özellikle rica ediyoruz. Her bir velimizin girmesi bulaş riskini artıracaktır. Zaten evlerinde bulaş riski olan velilerimiz var ise onlarla ilgili de zaten onlarında PCR testlerini biz isteyeceğiz. Muhabir: Gökhan ÇALI