İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman ve İlçe Şube Müdürlerinin katıldığı toplantı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen toplantının gündemi kantin ihaleleri usul esasları, kantinde satılan ürünlerin fiyatlandırması ve 16.09.2021 tarihli sağlık bakanlığı bilim kurulu kararı gereği satışı yasak olan ve satışı uygun olan gıdalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürü Yusuf Kahraman toplantı da yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.