İl Milli Eğitim Müdürü Kahramanmaraş Anadolu İHL’yi ziyaret etti

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Günün ilk ders zili öncesinde Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerine hitap eden İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Yeni dönemde yeni okulunuzda daha büyük gayretler göstermenizi bekliyoruz. İnanırsanız başarırsınız. Başaracağınızı ümit ediyoruz. Okullarımızın tekrar yüz yüze eğitime kapanmaması için de gayret göstermelisiniz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına okul içi ve okul dışında azami ölçüde dikkat etmenizi bekliyoruz.” dedi.

İl Müdürü Yusuf Kahraman, öğrencilere hitabı sırasında görme engelli bir öğrencimizi kürsüye davet ederek öğrencimizin beklentilerini ve arkadaşlarına tavsiyelerini dile getirmesini sağladı.

Ardından öğretmenlerimiz ile bir araya gelen İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladık. Sizler de yeni binanızda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına ‘merhaba’ dediniz. Öncelikle okulumuzun ilimize hayırlı olmasını dilerim. Zamanlar ve mekânlar, içinde gerçekleşen olaylarla ve içinde bulunan kişilerle anlamlıdır. En lüks bina da olsa altından yapılmış bir bina da olsa içinde öğrenci ve öğretmen, yani sizler olmadıkça bunların hiçbir kıymeti yok. İşte okullarımıza ruh ve öz veren sizlersiniz.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenliğin, insana hizmet etmek gibi şerefli bir meslek olduğunu ifade eden İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Böyle kıymetli bir mesleğe sahibiz. Hamdolsun, imanımız ve inancımız ile birlikte öğretmenlik gibi güzel bir mesleğe sahibiz. Tertemiz çocuklarımız okullarımıza gelerek bizden şekil almayı bekliyorlar. Bu noktada sözlerimiz etkili olacak ama en etkili olacak şey ise davranışlarımızdır. Davranışlarımızla da öğrencilerimize örnek olmalıyız. Mesleğimiz, temsil ettiğimiz her türlü değere bu davranışlarımız mâl oluyor. El birliği ile daha güzel nesiller yetiştireceğimize inanıyorum. Verdiğiniz emekler, fedakârlıklar, gayretler için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Tüm eğitim camiamıza yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

Yaptığı ziyareti değerlendiren İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Kahramanmaraş'ın köklü okullarından birisi olan Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Okulumuz, bu yıl 70’inci kuruluş yılını kutluyor. Hakikaten de çok donanımlı güzel bir okulumuz. 60 derslikli, 2000 öğrenci kapasiteli okulumuzda ayrıca 420 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdumuz mevcut. Bunun yanında 400 kişilik konferans salonu, bir adet spor salonu, bir adet kütüphanesi, bir adet müzik atölyesi, bir adet resim atölyesi ve bir adet uygulama mescidi ile birlikte kompleks bir bina olarak mükemmel mimari ile inşa edilmiş güzel bir okuldayız. Hakikaten 70’inci yılına yakışır, güzel bir okul olmuş. Ama okul tek başına kıymet ifade etmez; içinde yetişen güzel, kaliteli, nitelikli öğrencilerle kıymetli olur. Biz bir buçuk yıllık salgın sürecinde bunu çok iyi gördük. Gördük ki okullarımızın kıymeti, içinde taşıdığı cevherler, kıymetli öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte anlamlı oluyor.” diye konuştu.

Okullarımıza olan hasretin üç hafta önce sona erdiğini belirten İl Müdürü Yusuf Kahraman, sözlerine şöyle son verdi: “İnşallah bundan sonraki süreçte de alacağımız tedbirlerle eğitim ve öğretimin sekteye uğramadan yüz yüze devam etmesi önceliğimiz ve bununla ilgili de teyakkuzdayız. Her türlü tedbiri alıyoruz, almaktayız, alacağız da. Ama bu hassasiyeti sadece öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz değil tüm vatandaşlarımızdan, velilerimizden de bekliyoruz. Bu konuda onlardan da anlayış beklediğimizi özellikle paylaşmak istiyorum. Ben bu vesile ile hem öğretmenlerimize, hem idarecilerimize cân-ı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı bir eğitim ve öğretim yılı temenni ediyorum.”

İl Müdürü, son olarak okul içi ziyaretinde bazı sınıflarda öğrencilerimiz ile bir araya gelerek sohbetler gerçekleştirdi.

HABER: MEHMET DEVECİ - ŞERİFE KÜBRA DEMİRTAŞ