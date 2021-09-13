İl Milli Eğitim Müdürü süreci değerlendirdi!
Koronavirüs tedbirlerinin ardından başlanılan yüz yüze eğitim süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu süreci Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Aksu Haber’e değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 13.09.2021, 17:03 13.09.2021, 17:14
Yaklaşık 2 yıl gibi uzun bir aradan sonra öğrenciler çok sevdikleri ve özledikleri okullarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.
Okullar milli eğitim bakanlığının aldığı yüksek seviyedeki tedbirlerle öğrencileri yeniden sınıflarına aldı.
Peki, bu süreç nasıl devam edecek, öğrenciler okullarına nasıl gidip gelecek? Eğitim süreci hakkında merak edilen bütün soruları Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Aksu Haber’e anlattı.
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