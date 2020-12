İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, aday öğretmenlere konferansını verdi

Çevrim içi MEB Konferans aracılığı ile aday öğretmenlere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, sevdiği işi yapan insanların hem başarılı hem de mutlu olacağını belirterek, "Sevginin gücü ölçülemez. İşini seven, severek yapan öğretmen hemen belli olur. En çok sevilen, en çok sevendir. Sevginin yan tesiri yoktur. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Yüreğini koymayan yürek fethedemez. Biz öğretmenler, gönül doktoru gibiyiz." diye konuştu.

Aday öğretmenlere öğretmen olmanın çok kıymetli bir şey olduğunu, onların her zaman yanında olduğunu ifade eden Yılmaz: "Çok büyük binalar yapan mühendislerimiz, mimarlarımız olabilir. İnsanın her zerresini tedavi edecek doktorlarımız olabilir, her meslek çok kıymetlidir ama bütün bunları hem madden hem manen yetiştiren öğretmenlerimizdir. Dünyanın en güzel ama en zor mesleğini yapıyoruz öğretmenler olarak. Elektronik bir cihaz hatalı yapıldığı zaman 'atın bunu, yenisini yapacağız' diyebiliriz; bina güvenlik sorunu yaşar ise 'yıkın, bunun yenisini yapacağız' diyebiliriz; beşeri bir şeyin tekrarı mümkündür ama insanı eğitirken hatalı bir eğitim yaparsak 'değiştirin bunu, yeni bir insan getirin' diyemeyiz. Zor, meşakkatli ve her saniyesi dikkat isteyen bir işi yapıyoruz. Öğretmenlik sadece sözde bir meslek değildir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanı insan eğitir. İyi bir öğretmen olmak için iyi bir insan olmak gerekiyor. Gönüllere, yüreklere hitap ediyorsak netice elde ediyoruz demektir.'' ifadelerini kullandı.

"Öğretmen çocuğa konuşan değil, çocukla konuşandır" diyen Yılmaz, "Motivasyonumuz olmazsa motive edemeyiz. Bir atı zorla suya götürürsün fakat zorla su içiremezsin. Öğretme heyecanı ve öğretme sevgisi gerekir. Güneş gibi enerjimizi kendimiz üretip aydınlatacağız." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, bir öğrenciyi başarılı kılan şeyin, vazgeçmeyen öğretmen sayesinde olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi hem hayata hem de sınavlara, kabiliyetlerine göre yönlendirmemiz gereklidir. Yani hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Başarılı veya çalışkan değil, iyi çocuklar yetiştirmeliyiz." dedi.