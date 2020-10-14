İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan dereceye giren öğretmenlere ve öğrencilere hediye!

Yarışmaya katılan projelerimizden biri "Yer Fıstığı Kabuğundan Çölyak Hastaları İçin Glutensiz Dondurma Kornet Külahı Yapımı" projesidir. Bu projede; atık bir malzemeden glutensiz un ve bu undan çölyak hastaları için dondurma külahı yapımı amaçlanmıştır. Kendi alanında TEKNOFEST Türkiye 5.'si olan proje Arif Emre ABACI ve Tuncay Barış ÖZŞAHİN isimli öğrencilerimiz tarafından yürütülmüş olup, projenin danışmalığını İlkay AKGÜRBÜZ ve Özlem KAHRAMAN isimli öğretmenlerimiz yapmıştır. Bahsi geçen proje öncesinde de TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji alanında Adana Bölge Birinciliği ve devamında Türkiye finallerine katılarak ulusal düzeyde Teşvik Ödülü almaya hak kazanmış bir projedir.

Yarışmaya katılan diğer projemiz ise "Topikal Flor Uygulamalarına Alternatif Balık Pulundan Diş Koruma Jeli" isimli projedir. Projede; balık pulundan elde edilen hidroksiapatit ve jelatinin nişastayla birleştirilerek flor uygulamasına alternatif, diş koruma jeli yapımı amaçlanmıştır. Berkay ÇAMLIYURT ve Emirhan ALLİŞ isimli öğrencilerimizin yürüttüğü ve İlkay AKGÜRBÜZ isimli öğretmenimizin danışmanlığını yaptığı proje, TEKNOFEST 2020 yarışmalarında alanında Türkiye 10.'su olmuştur.

Kurumumuz öğretmenleri İlkay AKGÜRBÜZ ve Özlem KAHRAMAN'ın danışmanlığındaki TEKNOFEST takımları 489 projenin katıldığı yarışmada Biyoteknoloji İnovasyon kategorisinde üniversite takımlarını geride bırakarak 26 katılımcının içerisinden 5. lik ve 10. luk elde etmişlerdir. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemal YILMAZ tarafından dereceye giren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize makamında hediyeleri takdim edildi. Danışman öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.