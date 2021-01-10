İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ın gazeteciler gününü kutladı
İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2021, 12:38
Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibariyle de bir kamu hizmetidir.
Kamu adına hareket ederek, doğru ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna önemli katkılar sağlar. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında olup biteni anlık olarak halka aktaran basın mensupları, toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.
Bu duygularla tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.
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